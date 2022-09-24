В Казани появились скамейки и урны из переработанного вторсырья
На улицах Казани появилось несколько скамеек из переработанного вторичного сырья. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Три скамейки появились в сквере по улице Ипподромной, две — на трамвайной остановке «Станция метро «Дубравная» и одна — на остановке «Центрально-Отарская улица» в жилом массиве Отары. На улицах города также разместились и урны из переработанного вторсырья.
Площадки, на которых были установлены скамейки и урны, были выбраны не случайно, а по обращениями горожан. Парковую мебель изготовили из 350 кг переработанной пленки Danaflex. Ее преобразовали в гранулы, после чего сырье направили в казанскую компанию Qullar.
Проект «Я вернусь» реализуется компанией Danaflex и администрацией Вахитовского и Приволжского районов Казани. Его цель — рациональное использование природных ресурсов и защита окружающей среды.
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