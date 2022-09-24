В Казани появились скамейки и урны из переработанного вторсырья

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

На улицах Казани появилось несколько скамеек из переработанного вторичного сырья. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Три скамейки появились в сквере по улице Ипподромной, две — на трамвайной остановке «Станция метро «Дубравная» и одна — на остановке «Центрально-Отарская улица» в жилом массиве Отары. На улицах города также разместились и урны из переработанного вторсырья.

Фото: Максим Платонов

Площадки, на которых были установлены скамейки и урны, были выбраны не случайно, а по обращениями горожан. Парковую мебель изготовили из 350 кг переработанной пленки Danaflex. Ее преобразовали в гранулы, после чего сырье направили в казанскую компанию Qullar.



Проект «Я вернусь» реализуется компанией Danaflex и администрацией Вахитовского и Приволжского районов Казани. Его цель — рациональное использование природных ресурсов и защита окружающей среды.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова