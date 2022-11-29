Сегодня в Татарстане ожидается до -13 градусов

Во вторник, 29 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, утром местами возможен туман.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем ожидается от -8 до -13 градусов. В Казани прогнозируется от -8 до -10 °С, а в Набережных Челнах — от -9 до 11 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Синоптики также прогнозируют умеренный северо-восточный ветер. На дорогах ожидается гололедица.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале декабря в республике существенных осадков не прогнозируется. Минимальная ночная температура составит -19 градусов, а дневная — минус 12 °С.

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Татьяна Демина