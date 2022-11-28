В конце ноября в Татарстане ожидается небольшой снег и до -21 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане в конце ноября ожидается небольшой снег, ночью похолодает до -21 градуса, а днем ожидается до -13°С. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В ближайшие дни погода в Татарстане будет формироваться в основном под влиянием антициклона, предупреждают синоптики. Во вторник, 29 ноября, существенных осадков не ожидается, ночью и утром местами возможен туман. Ночью температуры составят от -11 до -16 градусов, а при прояснениях в низких местах опустятся до -21°С. Днем синоптики прогнозируют от -8 до -13°С.

В среду, 30 ноября, в Татарстане ночью преимущественно без осадков, а днем местами, преимущественно на востоке, возможен небольшой снег. Ночью похолодает до -13—18°С, а днем ожидается от -7 до -12 градусов.

В начале следующего месяца в Татарстане существенных осадков не прогнозируется. Минимальная ночная температура составит -19 градусов, а дневная — минус 12°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В четверг, 1 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег, днем вероятность осадков небольшая. Ночью похолодает до -12—17°С, днем ожидается от -7 до -12°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 2 декабря, вероятность осадков небольшая. В субботу, 3 декабря, в отдельных районах республики возможен небольшой снег. Ночью температуры опустятся до -11—16°С, а при прояснениях — до -19°С. Днем синоптики прогнозируют от -7 до -12 градусов.

Сегодня существенных осадков в Татарстане не наблюдается. В полдень зафиксировано от -6 до -10 градусов.

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Татьяна Демина