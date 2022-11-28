В Татарстане изменили состав правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
В состав правительственной комиссии Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения внесли изменения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Из состава правительственной комиссии Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения вывели шесть человек. Среди них экс-министр по делам молодежи республики, замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов и бывший глава ГИБДД МВД по Татарстану, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов.
В состав правительственной комиссии Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения включили трех человек. Это начальник управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов, инспектор по особым поручениям отдела дорожной инспекции и организации движения Управления ГИБДД МВД по РТ Фуад Исмаилов и министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.
Напомним, о том, что начальник УГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов покидает свой пост, стало известно в мае этого года. Указом президента России он назначен на должность заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
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