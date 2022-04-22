В Казани отложили строительство крематория из-за отсутствия финансирования

В Казани строительство крематория отложено в связи с отсутствием источника финансирования, сообщила заместитель директора ГКУ «Главинвестстрой Татарстана» Альбина Муртазина.



ГУП «Татинвестгражданпроект» завершил проектирование крематория и по проектной документации в январе получил положительное заключение государственной экспертизы. Однако подрядчика для строительства не определяли, поскольку торги не проводились, сообщает «Коммерсант».

Замначальника управления по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин ранее сообщал, что строительство крематория планируется начать в 2022 году, а завершить — в 2024 году. В одноэтажном здании габаритами 37,8 на 44,4 метра по проекту предусмотрены следующие функциональные группы помещений: для приема умерших, для кремирования умерших, ритуальная зона, административные, служебные и технические помещения.

В материале «Реального времени — о проекте, разработанном силами ГУП «Татинвестгражданпроект», причинах, по которым с его реализацией приходится торопиться, и ориентировочных ценах на услуги.

Маргарита Головатенко