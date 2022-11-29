Исследование: 85% казанских студентов считают, что нужно совмещать обучение в вузе и работу

8 из 10 казанских студентов убеждены, что во время обучения в вузе на очном обучении необходимо работать, что составляет 85%. С этим согласны только 4 из 10 их родителей. Об этом сообщают эксперты сервиса SuperJob.



41% считает, что работать можно по любой специальности, а 44% предпочли бы устроиться на работу по своей специальности.



— Конечно, лучше работать по специальности — и опыт получишь, и денег заработаешь, но если устроиться не получилось, то можно и курьером пойти, — комментируют студенты.

6% студентов считают, что нужно полностью сосредоточиться на учебе, не на что не отвлекаясь.

Фото: pxhere.com

Напомним, на размер зарплаты при поиске работы обращают внимание 43%. Так, например, почти каждый пятый студент казанского вуза (16%) рассчитывает, что в начале карьеры ему будут платить 80 тысяч рублей или даже больше.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова