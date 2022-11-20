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Заболеваемость коронавирусом в Татарстане за неделю снизилась более чем на 7%

21:30, 20.11.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в Татарстане за неделю снизилась более чем на 7%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане с 14 по 20 ноября коронавирусом заразился 701 человек. Это на 7,76% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, с 7 по 13 ноября в Татарстане коронавирусом заболели 760 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего на 20 ноября в Татарстане зарегистрировано 189 722 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 186 787 пациентов, в том числе 97 за минувшие сутки.

Умерли от коронавируса за весь период 2 006 татарстанцев. За последние сутки не зарегистрировано ни одного летального случая.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 20 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

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