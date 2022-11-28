Главное о коронавирусе на 28 ноября: протесты в Китае, теории о причинах вспышки заболеваемости

В Татарстане за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 17,4%

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 74 человек. Всего на 28 ноября в республике зарегистрировано 190 375 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 187 398 человек, за минувшие сутки — 36. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 10 человек.

С 21 по 27 ноября в Татарстане выявили 579 заболевших коронавирусом. Это на 17,4% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. Напомним, с 14 по 20 ноября в Татарстане коронавирусом заболел 701 человек.

В больницы Татарстана с 21 по 27 ноября с коронавирусом госпитализировали 167 человек. Это на 24,63% пациентов меньше, чем за предыдущие 7 дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Напомним, с 14 по 20 ноября в больницы Татарстана с диагнозом «коронавирус» госпитализировали 134 человека.



Фото: realnoevremya.ru

Возобновлены прямые рейсы из Екатеринбурга в Таиланд



За последние сутки в России выявили 5 048 случаев коронавируса, выздоровели 4 262 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 579 812, а выздоровевших — до 20 986 290. Госпитализировали за сутки 478 человек. Умерли за сутки 50 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 391 890 человек.

На регулярной основе возобновились прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Таиланд. Сообщение между аэропортами приостанавливалось из-за пандемии коронавируса. Первый самолет после паузы отправился из Екатеринбурга в Утапао утром 27 ноября.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Китае вновь фиксируется антирекорд по случаям заражения коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 641 599 002 раза, 6 630 818 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 568 849). На второй строчке — Индия (44 673 078), на третьей — Франция (37 789 817), на четвертой — Германия (36 373 165), на пятой — Бразилия (35 149 503).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 079 197). За ними следуют Бразилия (689 442), Индия (530 614), Россия (383 943, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 495).



За время пандемии было сделано 12 860 007 038 инъекций вакцины против коронавируса.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США и старший советник американского президента по медицинским вопросам Энтони Фаучи призвал не исключать вероятности лабораторного происхождения коронавируса. При этом он отметил, что доказательств в пользу естественного происхождения болезни больше. По его словам, «все должны открыто смотреть на происхождение вируса».



В КНР 27 ноября четвертый день подряд фиксировался антирекорд по случаям заражения коронавирусом. Накануне зарегистрировали 39 791 заболевшего. Больше всего новых случаев выявлено в южной провинции Гуандун, Пекине и в городе центрального подчинения Чунцин.



В Китае прошли акции протеста против антиковидных мер. По информации из социальных сетей, поводом послужил пожар в жилом доме в городе Урумчи. Сообщается, что якобы жильцы из-за карантина не могли покинуть квартиры после воспламенения. В результате погибли 10 человек, еще 9 пострадали. После этого в нескольких городах страны прошли митинги.

Замглавы пекинского района Чаоян Ян Бэйбэй заявил, что власти города будут оперативно снимать антиковидные меры в отдельных районах после завершения всех необходимых мероприятий. «Что касается районов с повышенным эпидемиологическим риском, то на их территории будут своевременно сняты ограничения после проведения таких мер, как эпидемиологическое расследование, ПЦР-тестирование и дезинфекция, чтобы свести к минимуму воздействие на жизнь жителей», — отметил он.

Алешандре Шварцболд из Бразильского общества эпидемиологов заявил, что в бразильском научно-медицинском сообществе медики не пришли к единому мнению о причинах вспышки заболеваемости коронавирусом в последние недели. По его словам, некоторые коллеги считают, что такая тенденция носит сезонный характер. Другие полагают, что причина — в ослаблении антиковидных ограничений. Также существует версия, что рост связан с малым количеством вакцинированных людей.

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Елизавета Пуншева