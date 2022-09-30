Aurus представил серийный кроссовер Komendant — его будут выпускать в ОЭЗ «Алабуга»

Aurus официально представила серийный вариант кроссовера Komendant. Автомобиль выйдет на рынок в 2023 году.

Начальная стоимость автомобиля составит 33,7 млн рублей, сообщил директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов.

— В этом году на заводе в Республике Татарстан будет произведена первая серия автомобилей, которые будут предназначены для испытаний и не пойдут в продажу, — передает «Коммерсант» слова генерального директора бренда Николая Ходасевича.

Сегодня Aurus Komendant представили в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве. Автомобиль будут выпускать на заводе Aurus в особой экономической зоне «Алабуга», пишет ТАСС.

В мае в Aurus «Реальному времени» сообщали, что премиальные внедорожники Komendant могут появиться до конца 2022 года. Там уточнили, что санкции и нынешняя экономическая ситуация не повлияли на выпуск автомобилей. Количество выпущенных и проданных машин уточнять не стали.



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Татьяна Леухина