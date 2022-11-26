«Соллерс» запустила серийное производство коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Соллерс» запустила серийное производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго» на территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, сообщает ТАСС.



Автомобили «Атлант» оснащены дизельным двигателем 139 л. с. либо 150 л. с. экологического класса Евро 5.

«Арго» как компактный автомобиль бескапотной компоновки предназначен для внутригородских перевозок. Предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л. с. Или с бензиновым двигателем 147 л. с. класса Евро 5.

Американская Ford Motor Company продала свою неконтролирующую долю (49%) в совместном предприятии (СП) с группой «Соллерс» (ООО «Соллерс Форд») российскому юрлицу. Продажа последовала после полной остановки всех операций в России, включая производство легких коммерческих автомобилей Ford Transit, поставку деталей, IT и инженерную поддержку, в начале марта этого года.

В конце октября сообщалось о планах «Соллерс» до конца года запустить производство новой линейки легких коммерческих авто (LCV) под своим брендом на площадке СП с «Соллерс Форд» в Елабуге с высокими обязательствами по локализации.

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Маргарита Головатенко