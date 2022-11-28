Испания оформляет въездные документы россиянам чаще других стран Евросоюза

С 25 октября Чехия запретила въезд в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами. До этого Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. А Финляндия еще в конце сентября приняла решение о запрете въезда в страну туристам из России.

Такие новости сильно ударили по нашим соотечественникам, которые привыкли путешествовать по Европе без особых проблем. Однако отметим, что некоторые направления до сих пор остаются доступными для российских путешественников, сообщает «РИА ФАН».

Чаще всех остальных стран Евросоюза, въездные документы россиянам оформляет Испания. В 2022 году страна выдавала визы 100 тыс. раз, что втрое больше, чем в 2021 году.

Фото: pixabay.com

Туроператоры отмечают, что консульства Испании выдают визы практически всем заявителям на 3 месяца. Сроки рассмотрения, как правило, не превышают 10 рабочих дней.

Подчеркнем, что для российских граждан по-прежнему открытыми остаются Греция и Франция.

Тайвань исключил Россию из специальной безвизовой программы, введенной в 2018 году на экспериментальной основе. Уточняется, что безвизовый режим для граждан России истек 31 июля и после этого его не продлили. Однако с начала пандемии коронавируса на практике он не был применим из-за ограничений на въезд.



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Илина Хакимова