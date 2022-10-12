Чехия запретит въезд в страну россиян с туристическими шенгенскими визами

Чехия с 25 октября запретит въезд в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами. Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский.

— С 25 октября мы (правительство, — прим. ред.) вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, [участия в мероприятиях, — прим. ред.] культуры и спорта, — отметил он.

Фото: pixabay.com

Им будет запрещен въезд в Чехию, пишет ТАСС.

24 февраля в Чехии закрыли два российских консульства. Работу чешских консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге приостановили.

29 сентября Финляндия решила запретить въезд в страну туристам из России. До этого Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.



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Татьяна Леухина