«Рубин» обыграл «Нефтехимик» на домашней арене — это вторая победа казанцев после ухода Леонида Слуцкого

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский футбольный клуб «Рубин» в матче 20-го тура первенства Первой лиги на домашней арене обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Игра закончилась со счетом 2:0, сообщает пресс-служба команды.

Казанцы вышли вперед на 31-й минуте первого тайма — гол забил Алан Дзагоев. Уже во втором тайме на 60-й минуте Константин Нижегородов увеличил преимущество команды.

Стоит отметить, что это был второй матч под руководством и.о. главного тренера Юрия Уткульбаева после ухода Леонида Слуцкого.

В конце прошлой недели «Рубин» на выезде обыграл «Уфу». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей из Татарстана. Дубль в составе казанцев на счету Виталия Лисаковича. У башкирского клуба отличился Иван Темников.

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Максим Кокунин