«Рубин» обыграл «Уфу» в татаро-башкирском дерби
Казанский футбольный клуб «Рубин» на выезде обыграл «Уфу». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей из Татарстана.
Дубль в составе казанцев на счету Виталия Лисаковича. У башкирского клуба отличился Иван Темников.
Отметим, что это первый матч казанского клуба под руководством исполняющего обязанности главного тренера Юрия Уткульбаева.
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