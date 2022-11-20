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«Рубин» обыграл «Уфу» в татаро-башкирском дерби

14:02, 20.11.2022
«Рубин» обыграл «Уфу» в татаро-башкирском дерби
Фото: ФК "Рубин"

Казанский футбольный клуб «Рубин» на выезде обыграл «Уфу». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей из Татарстана.

Дубль в составе казанцев на счету Виталия Лисаковича. У башкирского клуба отличился Иван Темников.

Отметим, что это первый матч казанского клуба под руководством исполняющего обязанности главного тренера Юрия Уткульбаева.

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