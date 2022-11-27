Житель Татарстана подозревается в покушении на убийство двоюродного брата

В Татарстане 59-летнего жителя Азнакаевского района подозревают в покушении на убийство двоюродного брата. Следственными органами СК России по республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, 18 ноября он с сожительницей пришел в гости к 64-летнему родственнику, после чего они начали распивать алкоголь. Подозреваемый стал упрекать брата в том, что тот не убрался на могиле его матери, в связи с чем произошла ссора, в ходе которой злоумышленник достал перочинный нож и ударил им мужчину в живот. В дальнейшем тот был доставлен в больницу, где ему была оказана медпомощь.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал частично. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце прошлой недели сообщалось, что 41-летнего казанца обвинили в покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По версии следствия, обвиняемый в нетрезвом состоянии привез к бывшей супруге маленького ребенка. На улице он увидел ее в компании подруги и двух мужчин. Мать забрала ребенка, а мужчина набросился на ее 32-летнюю спутницу. Двое мужчин вступились за нее, однако один из них получил удар тесаком по голове. Потерпевшие убежали и обратились за медицинской помощью.

С января по октябрь текущего года в Татарстане зарегистрировали 44 440 преступлений. Таким образом, республика оказалась на седьмом месте в рейтинге регионов России по количеству выявленных злодеяний и в очередной раз подтвердила свои позиции. Данную строчку Татарстан занимает уже на протяжении восьми месяцев (в феврале регион был на восьмом месте). Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин