Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Днем матери

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с Днем матери и поделился в своем Telegram-канале видеороликом на татарском языке, посвященным этому празднику.

— Дорогие мамы, кадерле әниләр! Поздравляю вас с праздником! Пусть ваши дети вас радуют каждый день! Бәйрәм белән сезне, әниләр! Дөньяда иң газиз кеше — ӘНИ, — С праздником вас, мамы! Самый дорогой человек в мире — мама, — написал он.

Вчера президент России Владимир Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей.



— Звание «Мать-героиня» получили Ахматова А.Х. (Кабардино-Балкарская Республика), Бадмаева Л.Н. (Республика Бурятия), Китаева Е.А. (Алтайский край), Кожеватова Е.Г. (Оренбургская область), Меньшикова Г.Н. (Волгоградская область), Салтыкова Т.С. (Московская область) и Скрипко И.Б. (город Санкт-Петербург), —говорилось в документе.

Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня» 14 ноября. Звание было присвоено жене главы Чечни Медни Кадыровой.



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Максим Кокунин