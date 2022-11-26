Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» семи россиянкам
Президент РФ Владимир Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей, соответствующий указ размещен в субботу на портале правовой информации.
— Звание «Мать-героиня» получили Ахматова А.Х. (Кабардино-Балкарская Республика), Бадмаева Л.Н. (Республика Бурятия), Китаева Е.А. (Алтайский край), Кожеватова Е.Г. (Оренбургская область), Меньшикова Г.Н. (Волгоградская область), Салтыкова Т.С. (Московская область) и Скрипко И.Б. (город Санкт-Петербург), — сказано в документе.
Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня» 14 ноября. Согласно документу, звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоено в том числе жене главы Чеченской Республики Медни Кадыровой.
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