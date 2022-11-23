США разрешил поставки российский нефти в ряд стран ЕС

США разрешили проводить финансовые операции, связанные с поставками российской сырой нефти в ряд стран Евросоюза, не имеющих выхода к морю, а также в Болгарию и Хорватию, такие разъяснения содержатся в генеральной лицензии американского Минфина.



В ведомстве заявили, что потолок цен на российскую нефть не будет применяться в случае ее существенной переработки за пределами России.

Американские лица могут оказывать услуги, связанные с российской нефтью, купленной выше ценового лимита, если они обнаружат это лишь в процессе аттестации и получат специальную лицензию, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров, или сократит добычу.

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Маргарита Головатенко