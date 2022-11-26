У 74,6% казанских подростков был опыт самостоятельного заработка

Опыт самостоятельного заработка был у 74,6% казанских подростков. Больше половины казанских школьников заработали первые деньги с 11 до 14 лет. С 14 лет свою первую зарплату получили 36,1% опрошенных. 13,4% подростков начали подрабатывать еще до 10 лет. Об этом сообщает Всероссийское движение «Вдохновители».

41,2% подростка нашли свою первую работу самостоятельно, 37,6% опрошенных помогли родители. Благодаря совету друзей 18,2% получили работу. Как рассказали 3,1% школьников, в поиске первой работы им помогли учителя.



Фото: pxhere.com

Напомним, только каждый десятый житель Казани остается на первом месте работы. Самая частая причина — несоответствие работы изначально полученной специальности. Только иногда молодых сотрудников привлекала либо сама организация, либо их собственная деятельность. Хорошие условия труда и возможность карьерного роста выделяли реже. Согласно другому исследованию, 39% опрошенных казанцев возвращались на прежнее место работы после увольнения. Это самый большой показатель среди городов-миллионников России — в них к работодателям возвращается почти каждый третий (28%).

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Диана Фатыхова