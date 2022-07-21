На прежнее место работы возвращаются меньше половины жителей Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 39% опрошенных рассказали, что возвращались на прежнее место работы после увольнения. Это самый большой показатель среди городов-миллионников России — в них к работодателям возвращается почти каждый третий (28%).

Одной из основных причин, по которой казанцы возвращались на старое место работы, стало поступившее от работодателя предложение с более выгодными условиями. Об этом рассказал 31% опрошенных, говорится в исследовании «Авито» (есть в распоряжении «Реального времени»).

К прежнему работодателю жители столицы Татарстана также возвращались, потому что их не устроили условия труда (5%) и зарплата (9%) на новом месте работы. Еще 5% казанских респондентов не смогли свыкнуться с графиком, а 24% не влились в трудовой коллектив.

Почти каждого третьего жителя Казани (28%) вернуться к прежнему работодателю сподвигло неудобное расположение нового места работы. Еще 7%, проработав некоторое время, осознали отсутствие перспектив для карьерного роста и решили вернуться на старую работу.



Фото: Максим Платонов

— Сегодня возвращение сотрудника к прежнему работодателю чаще оценивается положительно обеими сторонами. Так, компании получают возможность нанять проверенного профессионала с хорошей репутацией, а вернувшиеся специалисты — более подходящие условия труда, а иногда и более высокую должность, — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Согласно одному из последних исследований, в Татарстане в июле этого года работодатели искали менеджеров по продажам и по работе с клиентами, продавцов-кассиров и водителей. На эти вакансий пришлось 7,3%, 6,9% и 3,7% соответственно.



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Татьяна Демина