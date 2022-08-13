Исследование: четверть казанцев начали свой трудовой путь с подработки

Фото: Ринат Назметдинов

Четверть опрошенных жителей Казани сообщили, что начинали свою карьеру с подработки. При этом большинство — 70% — карьерный путь начали с полного рабочего дня, говорится в исследовании «Авито» (есть в распоряжении «Реального времени»).



Самая популярная сфера среди молодых казанцев, которые ищут свою первую работу, — ремонт и строительство. Ее выбирают 17% респондентов. Второе место занимает сфера продаж, в которую идут 14% соискателей в возрасте от 16 до 24 лет. Чуть реже в качестве места первого заработка жители Казани выбирают гостинично-ресторанный бизнес — 12%. Каждый десятый предпочитает начать карьеру с административной работы.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За последние три месяца число молодых соискателей выросло. Количество резюме казанцев в возрасте от 16 до 24 лет увеличилось на 12%.

Большинство казанцев не задерживаются на первом месте работы — 61% респондентов. Чаще всего это связано с ее несоответствием изначально полученной специальности или изменением интересов. Чуть реже — с неудовлетворительными условиями труда и невозможностью карьерного роста.

Только каждый десятый житель Казани остается на первом месте работы. Самая частая причина — несоответствие работы изначально полученной специальности. Только иногда молодых сотрудников привлекала либо сама организация, либо их собственная деятельность. Хорошие условия труда и возможность карьерного роста выделяли реже.



Согласно другому исследованию, 39% опрошенных казанцев возвращались на прежнее место работы после увольнения. Это самый большой показатель среди городов-миллионников России — в них к работодателям возвращается почти каждый третий (28%).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева