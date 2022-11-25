В 2023 году выгоднее брать отпуск в августе, а также в марте и октябре

У большинства сотрудников стандартный отпуск длится 28 дней. Соответственно наиболее выгодно брать отпуск где наибольшее количество рабочих дней. Так, в 2023 году выгоднее брать отпуск в августе, а также в марте и октябре. Об этом рассказали эксперты hh.ru.

У большинства сотрудников стандартный отпуск длится 28 дней. Соответственно наиболее выгодно брать отпуск где наибольшее количество рабочих дней. Так, в 2023 году выгоднее брать отпуск в августе, а также в марте и октябре.

Менее выгодно уходить в отпуск в январе, феврале.

— Почему именно так? Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2023 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня. Если совсем просто, что СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже, — рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Фото: realnoevremya.ru/Пуншева Елизавета



Предположим оклад сотрудника составляет 50 тысяч рублей, а годовой доход вместе с премиями — 700 тысяч. Если взять в январе 5 дней отпуска, то отпускные за этот период составят 9 954 рубля. Но при этом из оклада будет вычтено 14 706 рублей.

Если взять отпуск в августе, то отпускные составят также 9 954 рубля, а из оклада вычтут 10 870 рублей.

— Часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Как я уже пояснила выше, это связано с тем, что при расчете зарплаты за основу берется стоимость одного рабочего дня в конкретный месяц, а в отпускных — средний дневной заработок, который обычно ниже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку, — добавила Татьяна Нечаева.

Например, если взять так же август 2023-го года, то отпуск продлится неделю и отпускные составят уже 13 930 рублей, а из оклада вычтут 10 870 рублей.

Следует учитывать, что в отпускных также учитываются премии, но не поощрительные выплаты. Соответственно, чем больше размер премий в течение года, тем больше можно получить отпускные.



Напомним, Россияне в 2022 году тратили на отпуск около 40 тысяч рублей. Этим летом в среднем граждане отдыхали около 30 дней, что соответствует стандартному отпуску. С 2018 года этот показатель колебался от 28 до 33 дней.

Летом 2022 года женщины отдыхали больше мужчин на 4 дня — 38 дней и 28 дней соответственно. Больше других отдохнуть смогли россияне старшего возраста (46 дней), а меньше всего — 35—44-летние (21 день).

На продолжительность отдыха также повлияло и место проживания: жители северных территорий — Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов — отдыхали чуть больше — 32, 34 и 37 дней соответственно.



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Диана Фатыхова