Россияне в 2022 году тратили на отпуск около 40 тысяч рублей

Стало известно, сколько на отпуск тратили россияне в этом году, такими данными поделился Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Этим летом в среднем граждане отдыхали около 30 дней, что соответствует стандартному отпуску. С 2018 года этот показатель колебался от 28 до 33 дней.

Летом 2022 года женщины отдыхали больше мужчин на 4 дня — 38 дней и 28 дней соответственно. Больше других отдохнуть смогли россияне старшего возраста (46 дней), а меньше всего — 35—44-летние (21 день). На продолжительность отдыха также повлияло и место проживания: жители северных территорий — Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов — отдыхали чуть больше — 32, 34 и 37 дней соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году на летний отдых россияне потратили в среднем 38 605 рублей на одного человека, сумма практически не изменилась с прошлого года (38 858 рублей), но выше 2020 года на 6 013 рублей, или на 18%.



Больше всего на отдых потратили петербуржцы и москвичи (67 009 рублей на человека). жители городов-миллионников потратили около 57 тысяч рублей: 25—34-летние (50 067 рублей) и граждане, довольные своими доходами (55 194 рублей против 21 653 рублей в группе недовольных доходами). Отдыхающие за границей потратили на отпуск примерно 45 429 рублей, а отдыхающие в России — 38 852 рублей.

За границей летом отдохнули всего 2% россиян, а в пределах страны летний отпуск провели 16% граждан — это самый высокий показатель за последние четыре года.



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Илина Хакимова