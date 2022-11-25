На трассе в Лаишевском районе Татарстана два человека погибли в ДТП

Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 24 ноября на 38-м километре автодороги Казань — Оренбург в Лаишевском районе Татарстана случилось ДТП, в котором погибли два человека, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Автомобиль Toyota Prado под управлением 31-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с KIA Sportage, за рулем которой находился 80-летний пенсионер. В результате происшествия погибли пассажиры автомобиля KIA Sportage: женщина 1947 года рождения и мужчина 1989 года рождения.

Фото: прокуратура Татарстана

На место происшествия выезжал прокурор Лаишевского района Глеб Тимофеев. По факту аварии организована процессуальная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура.

Фото: прокуратура Татарстана

Вчера в Муслюмовском районе Татарстана произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Niva выехал на встречку и столкнулся с легковушкой ВАЗ 2110. В результате аварии водитель Niva скончался в машине скорой помощи. Водитель второй машины получил травмы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко