Роскомнадзор: для показа сериалов онлайн-кинотеатрами не нужно прокатное удостоверение

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Роскомнадзоре сообщили, что закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не предусматривает каких-либо отдельных требований о наличии прокатного удостоверения у фильмов и сериалов, транслируемых в онлайн-кинотеатрах.



— Выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкульт России. Ст. 10.5 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение, — сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Стало известно, что Минкульт России отказал кинокомпании «Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь» — при этом цифровая премьера сериала уже состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 19 ноября. Ведомство передало материалы по сериалу на экспертную оценку в Русскую православную церковь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе стало известно, что в российский прокат Министерство культуры совместно с Фондом кино запустят документальные фильмы о специальной военной операции (СВО) в кинозалах, модернизированных благодаря нацпроекту «Культура».

Министр культуры России Ольга Любимова,отметила, что прокат фильмов о СВО будет запущен в рамках проекта «Фонд-кинопрокат», который направлен на региональную дистрибуцию и репертуарное планирование в кинозалах, расположенных в населенных пунктах численностью населения до 500 тыс. человек и модернизированных в рамках нацпроекта.



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Илина Хакимова