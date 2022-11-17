В некоторых российских городах в прокат запустят документальные фильмы о СВО
В российский прокат Министерство культуры совместно с Фондом кино запустят документальные фильмы о специальной военной операции (СВО) в кинозалах, модернизированных благодаря нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры России Ольга Любимова, передает ее слова ТАСС.
В своем telegram-канале Любимова отметила, что прокат фильмов о СВО будет запущен в рамках проекта «Фонд-кинопрокат», который направлен на региональную дистрибуцию и репертуарное планирование в кинозалах, расположенных в населенных пунктах численностью населения до 500 тыс. человек и модернизированных в рамках нацпроекта.
— В рамках деятельности Фонда кино запускаем новый проект — прокат документальных фильмов о СВО в кинозалах, модернизированных благодаря национальному проекту «Культура», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.
Министр рассказала, что проводился специальный конкурс «на кинопроекты по сюжетам о новейшей истории. Авторы могли представить работы о спецоперации, истории Донбасса и героизме его защитников. Первые такие проекты уже запущены в производство».
В октябре стало известно, что в Госдуме находится законопроект, который предлагает запретить осужденным за дискредитацию вооруженных сил России или за призывы к санкциями против страны получать гранты на производство кино.
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