В некоторых российских городах в прокат запустят документальные фильмы о СВО

В российский прокат Министерство культуры совместно с Фондом кино запустят документальные фильмы о специальной военной операции (СВО) в кинозалах, модернизированных благодаря нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры России Ольга Любимова, передает ее слова ТАСС.

В своем telegram-канале Любимова отметила, что прокат фильмов о СВО будет запущен в рамках проекта «Фонд-кинопрокат», который направлен на региональную дистрибуцию и репертуарное планирование в кинозалах, расположенных в населенных пунктах численностью населения до 500 тыс. человек и модернизированных в рамках нацпроекта.

Фото: flickr.com

— В рамках деятельности Фонда кино запускаем новый проект — прокат документальных фильмов о СВО в кинозалах, модернизированных благодаря национальному проекту «Культура», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

Министр рассказала, что проводился специальный конкурс «на кинопроекты по сюжетам о новейшей истории. Авторы могли представить работы о спецоперации, истории Донбасса и героизме его защитников. Первые такие проекты уже запущены в производство».



В октябре стало известно, что в Госдуме находится законопроект, который предлагает запретить осужденным за дискредитацию вооруженных сил России или за призывы к санкциями против страны получать гранты на производство кино.

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Илина Хакимова