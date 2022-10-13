Минобороны: в Россию из украинского плена вернули 20 военнослужащих
С подконтрольной киевскому режиму территории Украины после переговоров вернули 20 российских военных. Об этом заявили в Минобороны России.
Всем освобожденным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
В конце сентября из украинского плена освободили политика Виктора Медведчука. При обмене пленными Киеву передали 215 человек, в том числе представителей нацбатальонов.
В сентябре российское военное ведомство сообщало, что в Россию с Украины вернулись 55 военнопленных, в том числе из ДНР и ЛНР.
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