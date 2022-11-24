В МЧС озвучили данные по толщине льда на водоемах Татарстана

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Центр ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану озвучил данные по толщине льда на водоемах республики на 24 ноября.

В пресс-службе ведомства напомнили, что безопасной для человека является толщина льда более 7 см. В настоящее время на большинстве рек процесс ледообразования еще только формируется. Так, ситуация на водных объектах республики выглядит следующим образом:

В казанском Нижнем Заречье на реке Казанке лед может достигать толщины от 0 до 7 см, а на Волге в Займище от 0 до 5 см. В Верхнеуслонском районе на Волге у сел Печищи толщина льда составляет лишь 3 см, а на Каме в Набережных Челнах — от 0 до 6 см. С полным списком из 107 водоемов можно ознакомиться на сайте ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане с 18 ноября из-за начала процесса ледообразования на водоемах выставлены временные спасательные посты. Также почти во всех районах рсепублики приступили к своей работе сводные мобильные группы, которые патрулируют водоемы на судах на воздушной подушке.

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Максим Кокунин