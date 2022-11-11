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Поправка к закону о запрете пропаганды ЛГБТ включает уголовное наказание

20:48, 11.11.2022
Поправка к закону о запрете пропаганды ЛГБТ включает уголовное наказание
Фото: duma.gov.ru

К законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ подготовили новую поправку, ужесточающую наказание за повторные нарушения, инициативу выдвинули депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП).

Лицо, пропагандирующее нетрадиционные сексуальные отношения, уже подвергнутое административному наказанию за аналогичное деяние, будет наказываться лишением свободы на срок до одного года.

Злоумышленника могут приговорить к исправительным или принудительным работам на срок до одного года, либо к аресту на срок до трех месяцев, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий установить штраф до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии.

В ноябре Минпросвещения России предложило учитывать при экспертизе школьных учебников наличие в них ЛГБТ-пропаганды.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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