В Госдуме рассмотрят поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

В ближайшее время Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, которые предусматривают уголовную ответственность, сообщила глава Комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.



— Будет обсуждаться во втором чтении законопроект и отклонение поправок комитетом — еще не приговор этим поправкам, потому что я вынесу их на отдельное голосование… Но пока у нас есть шанс, у меня и Николая Петровича Бурляева, быть поддержанными в самой Государственной думе, — сказала Останина в беседе с «РИА Новости».

Законопроект, предлагающий установить штраф до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят 27 октября. Штраф за подобные нарушения с учетом распространения пропаганды средствами СМИ или интернета составит 400 тысяч рублей для обычных граждан и до 5 млн рублей для юридических лиц. Иностранцев могут оштрафовать на 400 тысяч рублей, а также арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

По словам главы Комитета ГД по вопросам семьи, в случае отклонения поправок Госдумой поправки будут внесены отдельным законопроектом.

— Государственная дума, если их отклонит, тогда будем уже вносить их отдельным законопроектом, — отметила она.

11 ноября депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили новую поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, ужесточающую наказание за повторные нарушения. В поправке сказано, что лицо, пропагандирующее нетрадиционные сексуальные отношения, уже подвергнутое административному наказанию за аналогичное деяние, будет наказываться лишением свободы на срок до одного года. Однако Комитет по госстроительству инициативу не поддержал.

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Илина Хакимова