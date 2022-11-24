В Минпромторге России заявили, что несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна из-за санкций

Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков заявил, что несырьевой неэнергетический экспорт «приземлился на дно» из-за санкций и с этой нижней границы будет отскакивать. Об этом сообщает «РИА Новости».

— То, что происходит — мы уже в значительной степени приземлились на дно, в принципе, поняли эффекты санкций. Несырьевой неэнергетический экспорт грохнулся на 16—18 процентов и больше уже вряд ли упадет. Это некая нижняя граница, с которой мы будем отскакивать, — сказал он.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что уровень самообеспечения страной мяса в 2022 году уже перевалил за 100 процентов.



— У нас уровень самообеспечения по мясу, по мясной продукции <…>, в соответствии с доктриной продовольственной безопасности, должен быть не менее 85 процентов. А в этом году мы уже добились 100,8 процента, и это, безусловно, показательный, хороший результат, с чем я всех, кто работает по этому направлению, поздравляю, — сказал он.



Владимир Путин отметил, что высоки показатели самообеспечения и по молоку и молочным продуктам — они составили 84,3 процента. Но президент признался, что «задача была чуть повыше, под 90 процентов». Он обратил внимание, что, благодаря «союзническим отношениям с Белоруссией по всем направлениям», эта часть в значительной степени закрывается поставками оттуда.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин