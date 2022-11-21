Путин: Россия уже добилась полного самообеспечения по мясу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень самообеспечения страной мяса в 2022 году уже перевалил за 100%.



— У нас уровень самообеспечения по мясу, по мясной продукции <…>, в соответствии с доктриной продовольственной безопасности, должен быть не менее 85%. А в этом году мы уже добились 100,8%, и это, безусловно, показательный, хороший результат, с чем я всех, кто работает по этому направлению, поздравляю, — передает слова главы государства ТАСС.



Владимир Путин отметил, что высоки показатели самообеспечения и по молоку и молочным продуктам — они составили 84,3%. Но президент признался, что «задача была чуть повыше, под 90%». Он обратил внимание, что, благодаря «союзническим отношениям с Белоруссией по всем направлениям», эта часть в значительной степени закрывается поставками оттуда.

Фото: kremlin.ru

Говоря о прогнозах на экспортируемую мясную продукцию, глава государства сообщил: 550 тыс. тонн или $1,5 млрд. Он подчеркнул, что сейчас Россия решает вопрос касательно поставок отечественной свинины на китайский рынок. «Но обращаю внимание, что, благодаря нашей совместной работе с китайскими друзьями и партнерами, мы открыли уже для себя китайские рынки по мясу птицы, по говядине, с Вьетнамом хорошо работаем, там и птица, и говядина, и свинина открыты для нас. Будем работать и дальше», — отметил президент.

В начале ноября стало известно, что при Роскачестве создадут национальный Центр компетенции халяльной продукции. Центр будет отвечать за стандартизацию, сертификацию и продвижение халяльной продукции. Также он займется просвещением производителей и потребителей. Создание центра поможет унифицировать национальные требования по халялю и увеличить географию российских поставок, а производителям — сократить расходы на прохождение сертификации.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова