В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гололеда

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гололеда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в ближайшие 1—3 часа, с сохранением вечером 23 ноября, ночью и днем 24 ноября на территории Татарстана местами ожидается сильный гололед диаметром до 20 миллиметров и более.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в Татарстане облачная погода — осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, днем местами сильные. В отдельных районах метель, гололед, туман.

Ветер юго-восточный умеренный. Днем температура воздуха составляла от –1 до –6 градусов.



На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица. Сегодня ночью в республике также ожидаются туман и метель.



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Максим Кокунин