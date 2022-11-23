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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гололеда

16:25, 23.11.2022
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гололеда
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гололеда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в ближайшие 1—3 часа, с сохранением вечером 23 ноября, ночью и днем 24 ноября на территории Татарстана местами ожидается сильный гололед диаметром до 20 миллиметров и более.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в Татарстане облачная погода — осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, днем местами сильные. В отдельных районах метель, гололед, туман.

Ветер юго-восточный умеренный. Днем температура воздуха составляла от –1 до –6 градусов.

На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица. Сегодня ночью в республике также ожидаются туман и метель.

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Максим Кокунин
Общество Татарстан

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