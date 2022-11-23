Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обязанности генсека ОДКБ с 2023 года в ближайшие три года будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если Касым-Жомарт Кемелевич [президент Казахстана, — прим.ред.] представит нам его, если сочтет целесообразным, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

С 1 января 2020 года решением Совета коллективной безопасности ОДКБ должность генсека организации занимает Станислав Зась.

Напомним, последние месяцы в Ереване проходят митинги с требованием выхода Армении из ОДКБ. Участники акции заявляют, что в случае выхода из ОДКБ Армения может получить военное содействие Запада.

В сентябре ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась. Тогда Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных. Но позже стало известно, что ОДКБ не будет направлять военный контингент в страну.



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Максим Кокунин