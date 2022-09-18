В Ереване люди вышли на митинг за выход Армении из ОДКБ

В Ереване на площади Франции состоялся митинг с требованием выхода Армении из ОДКБ. Протестующие собрались у центра искусств «Гафесчян», где находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Участники акции заявляют, что в случае выхода из ОДКБ Армения может получить военное содействие Запада. По данным «Интерфакса», на митинг вышли сотни человек.

На этой неделе ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась. Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных. Позже стало известно, что ОДКБ не будет направлять военный контингент в страну.



Тем временем в страну прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Цель визита — демонстрация поддержки Еревана. Сообщалось, что Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики.



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Татьяна Леухина