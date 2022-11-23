Никита Сафонов стал новым капитаном: «Ак Барс» объявил состав на сегодняшнюю игру с «Барысом»
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил состав на сегодняшний домашний матч регулярного сезона КХЛ против казахстанского «Барыса», который пройдет в Астане на «Барыс арене».
Нападающий Илья Сафонов будет капитаном команды, а вот Данис Зарипов снова пропустит игру. В стартовом составе выйдет вратарь Амир Мифтахов.
- В первом звене выйдут Никита Дыняк, Илья Сафонов, Дмитрий Воронков, Кристиан Хенкель и Вячеслав Войнов.
- Во втором звене сегодня сыграют Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев, Артем Галимов, Никита Евсеев и Никита Лямкин.
- В третьем: Дмитрий Юдин, Константин Лучевников, Станислав Галиев, Кирилл Семенов, Александр Радулов.
- В четвертом: Марк Янчевский, Максим Быков, Дмитрий Кателевский, Артем Лукоянов, Кирилл Панюков.
Напомним, позавчера «Ак Барс» уступил «Сибири» в выездной игре в Новосибирске в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:2. Еще ранее казанцы проиграли в выездном матче омскому «Авангарду» — 2:1.
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