Новости спорта

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Никита Сафонов стал новым капитаном: «Ак Барс» объявил состав на сегодняшнюю игру с «Барысом»

15:45, 23.11.2022
Никита Сафонов стал новым капитаном: «Ак Барс» объявил состав на сегодняшнюю игру с «Барысом»
Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил состав на сегодняшний домашний матч регулярного сезона КХЛ против казахстанского «Барыса», который пройдет в Астане на «Барыс арене».

Нападающий Илья Сафонов будет капитаном команды, а вот Данис Зарипов снова пропустит игру. В стартовом составе выйдет вратарь Амир Мифтахов.

  • В первом звене выйдут Никита Дыняк, Илья Сафонов, Дмитрий Воронков, Кристиан Хенкель и Вячеслав Войнов.
  • Во втором звене сегодня сыграют Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев, Артем Галимов, Никита Евсеев и Никита Лямкин.
  • В третьем: Дмитрий Юдин, Константин Лучевников, Станислав Галиев, Кирилл Семенов, Александр Радулов.
  • В четвертом: Марк Янчевский, Максим Быков, Дмитрий Кателевский, Артем Лукоянов, Кирилл Панюков.

Напомним, позавчера «Ак Барс» уступил «Сибири» в выездной игре в Новосибирске в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:2. Еще ранее казанцы проиграли в выездном матче омскому «Авангарду» — 2:1.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также