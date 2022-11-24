Ученые из Санкт-Петербурга разработали «умную» перчатку для медицинских операций
Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ разработали перчатку, оснащенную специальными датчиками. Об этом сообщает ТАСС.
Благодаря новой технологии экспертам удалось разработать новые ионные полимер-металлические материалы, которые комбинируют полимерные и металлические электроды. Специалистам удалось значительно удешевить изготовление перчаток, а также повысить их долговечность. У нового изобретения есть специальный набор датчиков и сенсоров, которые распознают движение пальцев руки в перчатке.
«Умная» перчатка позволяет управлять различными объектами дистанционно для выполнения медицинских операций, а также других действий, требующих высокой точности.
В планах ученых ЛЭТИ — усовершенствовать свое изобретение для выполнения более мелких и точных действий.
Как мы писали ранее, на Тулиновском приборостроительном заводе, расположенном в Тамбовской области, разработано устройство, способное определять основные показатели здоровья человека: вес, рост, температуру, частоту пульса, артериальное давление и ряд других показателей. В случае необходимости он может выдать и рекомендации по питанию.
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