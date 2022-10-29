В РАН рассказали о помощи роботов российским врачам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роботы-врачи плотно обосновались в медицине всего лишь несколько десятков лет назад. Но уже сейчас они оказывают колоссальную поддержку и медикам, и пациентам. Хирургия, терапия, диагностика, помощь пациентам и персоналу — и это даже не полный их список.

Сильнее всех в них нуждалась хирургия — там они применяются в малоинвазивных операциях, — операциях с минимальным количеством разрезов кожи, что существенно сокращают потери крови и риск заражения. Одно из самых важных преимуществ робота — гораздо больший диапазон движений, что дает возможность делать сложнейшие операции в труднодоступных местах.

Роботизированные медицинские комплексы, например, робот-хирург AST (Assisted Surgical Technologies), имеются и в России:

— AST — это принципиально новый хирургический робот, не являющийся копией какого либо иного присутствующего на рынке, с возможностью расширения под конкретные задачи, — поясняет один из его разработчиков, один из ведущих урологов РФ, академик РАН Дмитрий Пушкарь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Помогают роботы и терапевтам — они собирают информацию первичных внешних и внутренних признаков с помощью специальных датчиков, расположенных по всему телу. И в случае обнаружения тех или иных заболеваний, машины передают данные о них медикам.

На Тулиновском приборостроительном заводе, расположенном в Тамбовской области, разработано устройство, способное определять основные показатели здоровья человека: вес, рост, температуру, частоту пульса и артериального давления и ряд других показателей. В случае необходимости, он может выдать и рекомендации по питанию.



А ученые Национального исследовательского университета ИТМО вышли на новый уровень — они создали высокочувствительного наноробота из молекул ДНК, предназначенного для поиска вирусов. В его составе находится 215 нуклеотидов — элементарных структурных единиц ДНК и РНК. ДНК-роботы прошли проверку на COVID-19, но в будущем могут быть адаптированы для поиска и других вирусов.

«Татнефть» еще в 2021 году стала участником уникального эксперимента, который позволяет определить болезни человека на ранних стадиях. Благодаря биогибридным технологиям сделать это можно по дыханию пациента, тем самым избежав долгого обследования и затраты множества ресурсов для анализа. Подробности — в нашем материале.

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Илина Хакимова