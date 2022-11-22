Структура «Группы ГМС» консолидирует 100% акций «Казанькомпрессормаша»

Структура «Группы ГМС» — АО «Гидромашсервис» запустила процедуру принудительного выкупа обыкновенных акций АО «Казанькомпрессормаш». Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания уведомила о выкупе акций 21 ноября. В настоящее время «Гидромашсервис» консолидирует 95,02% акций предприятия (стоимость одной акции оценивается в 8 688 рублей).

Стоит отметить, что уставный капитал «Казанькомпрессормаша» разделен на 351,6 тысячи акций, из которых 336,532 тысячи — обыкновенные. Величина пакета, не принадлежащего мажоритарию, составляет 4,98%, это 16,759 тысячи акций. Так, для выкупа 100% акций «Гидромашсервису» необходимо направить на выкуп более 145 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в августе Совет директоров АО «Казанькомпрессормаш» принял решение о создании филиала компании в Санкт-Петербурге. Его возглавил заместитель главного управляющего директора «ГМС Компрессоры» Денис Пашинкин.



Напомним, сын украинского миллиардера Владимир Лукьяненко стал совладельцем «Казанькомпрессормаша». Ему принадлежат 36,7% акций через «Гидромашсервис».

По слухам, украинский миллиардер Лукьяненко-старший, занимавшийся выпуском промышленных насосов, долго боролся за Казанский компрессорный завод, переиграв противника, украинского же бизнесмена Григоришина. Детали — в материале интернет-газеты.

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Максим Кокунин