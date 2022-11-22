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В Европе растут цены на газ на фоне заявлений «Газпрома» о сокращении поставок

16:36, 22.11.2022
В Европе растут цены на газ на фоне заявлений «Газпрома» о сокращении поставок
Фото: realnoevremya.ru

В Европе биржевые цены на газ ускорили рост на фоне заявления «Газпрома» о возможном сокращении поставок через Украину. Об этом сообщают «РИА Новости».

На данный момент рост ускорился до 4%. При этом, цена превысила $1280.

Напомним, в «Газпроме» заявили об «оседании» на Украине российского газа, предназначенного для Молдавии.

Накопленный объем «осевшего» на Украине газа составил 52,52 миллиона кубических метров.

На предприятии планируют сократить подачу газа в Молдавию в объеме суточной недопоставки в случае сохранения транзитного дисбаланса. К таким мерам прибегнут 28 ноября с 10.00.

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Елизавета Пуншева
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