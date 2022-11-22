«Газпром» зафиксировал «оседание» предназначенного для Молдавии газа на Украине

В «Газпроме» заявили об «оседании» на Украине российского газа, предназначенного для Молдавии.

— Объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой, — утверждается в заявлении компании.

Накопленный объем «осевшего» на Украине газа составил 52,52 миллиона кубических метров.



На предприятии планируют сократить подачу газа в Молдавию в объеме суточной недопоставки в случае сохранения транзитного дисбаланса. К таким мерам прибегнут 28 ноября с 10.00.



Напомним, президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, согласно которому в 2023—2025 годах увеличивается налоговая нагрузка на газовую и нефтяную отрасли страны. Так, у «Газпрома» будут дополнительно изымать по 50 миллиардов рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 триллиона рублей.

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Елизавета Пуншева