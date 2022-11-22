В элитном ЖК «Столичный» построят школу по концессии на 1500 мест

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан готовится завтра заключить концессионное соглашение о строительстве общеобразовательной школы в Казани. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на очередной сессии Казгордумы. Она расположена в 59-м квартале по улице Чистопольской, вблизи ЖК «Столичный», проектная мощность — 1501 место. Кроме того, тут же расположится детский сад.

— Интересно, что в рамках концессионного соглашения в этом году, завтра, если успеем подписать, а если нет — до конца года будет строиться еще одна школа на 1501 место. Еще детский сад в 59-м квартале. И также на улице Сибгата Хакима строится школа, — рассказал он.

Напомним, концессионные соглашения на строительство трех общеобразовательных школ с ООО «Прошкола» планировалось заключить в конце этого года. Министерство просвещения РФ выбрало три заявки для предоставления субсидий из федерального бюджета. Речь идет о двух школах в Казани и Набережных Челнах и одной школе в Арском районе республики. Концессионные соглашения заключаются на срок до 15 лет, школы передаются в аренду ООО «Прошкола». Завершить их строительство планируется до конца 2024 года.

Сегодня сообщалось, что в Казани дефицит школьных мест составляет 2,5 тысячи мест — ровно столько детей перевозят по школьным маршрутам в отдаленные школы города. Для полного удовлетворения в школьных местах вблизи проживания семей с детьми школьного возраста необходимо 60 млрд рублей.

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Луиза Игнатьева