Детей и родителей предложили обеспечить в больнице бесплатными условиями

Депутат Госдумы Василий Власов внес предложение родителей с детьми до 7 лет при госпитализации обеспечить бесплатным спальным местом и питанием, сообщает RT.

Он объясняет это тем, что дети в этом возрасте не всегда могут следить за своим состоянием и осуществлять необходимый уход. К тому же они слишком юны для самостоятельного нахождения в больнице и могут испытать сильный стресс.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

— В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части обеспечения родителей бесплатным питанием и спальным местом во время нахождения в медицинском учреждении при госпитализации ребенка в возрасте до 7 лет включительно, — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил создать онлайн-ресурс для поиска информации о госпитализациях. Свое обращение он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.

По мнению Власова, развитие информационных технологий привело к появлению многочисленных социально важных интернет-ресурсов, таких как порталы государственных и муниципальных услуг. При этом нет ресурса, позволяющего гражданину оперативно получить необходимую информацию.

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Диана Фатыхова