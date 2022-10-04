В России предложили создать онлайн-ресурс для поиска госпитализированных

Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать онлайн-ресурс для поиска информации о госпитализациях. Свое обращение он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.

По мнению Власова, развитие информационных технологий привело к появлению многочисленных социально важных интернет-ресурсов, таких как порталы государственных и муниципальных услуг. При этом нет ресурса, позволяющего гражданину оперативно получить необходимую информацию.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Родственники пожилого или тяжелобольного человека не всегда могут знать о том, что он был госпитализирован. Лишь потеряв с ним связь, граждане тратят значительное время на обзвон медицинских учреждений.

Наиболее актуальна эта проблема для родственников, которые проживают в другом городе или даже за рубежом, не имея представления, например, как позвонить из другого государства на короткий номер экстренной службы в России для получения необходимой информации.



Депутат предложил создать ресурс, в котором по дате рождения, ФИО, серии и номеру паспорта, иной личной информации можно будет оперативно получить сведения о факте госпитализации и медучреждение, куда госпитализировали пациента, пишет RT.

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Татьяна Леухина