В Казани на улице Ершова образовалась большая пробка из-за аварии

Фото: скриншот/"Яндекс.Карты"

В Казани на улице Ершова напротив здания Минтранса произошло ДТП, в связи с чем образовалась большая пробка, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Машины заняли средний и правый ряды, сообщили пользователи.

Пробка растянулась с Сибирского тракта и достигла 2 км. Также въезд на улицу Ершова сильно затруднен с улицы Космонавтов — пробка начинается с улицы Аграрной.

В целом в столице Татарстана утром на дорогах спокойная дорожная ситуация, пробки составляют 4 балла.

Вчера вечером в Казани у моста «Миллениум» образовалась пробка длиной в один километр. Затор образовался из-за ДТП.



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Маргарита Головатенко