В Казани у моста «Миллениум» образовалась пробка в километр

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня вечером в Казани у моста «Миллениум» образовалась пробка длиной в один километр. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

По словам корреспондента «Реального времени», затор образовался из-за ДТП. В целом, дорожная ситуация на дорогах благоприятная — пробки оцениваются всего в 2 балла.

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Илина Хакимова