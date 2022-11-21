В Казани у моста «Миллениум» образовалась пробка в километр
Сегодня вечером в Казани у моста «Миллениум» образовалась пробка длиной в один километр. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».
По словам корреспондента «Реального времени», затор образовался из-за ДТП. В целом, дорожная ситуация на дорогах благоприятная — пробки оцениваются всего в 2 балла.
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Илина ХакимоваТатарстан
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