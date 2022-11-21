МАГАТЭ обнаружило на ЗАЭС повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку из них

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявили на Запорожской АЭС непосредственной угрозы ядерной безопасности, но обнаружили и подтвердили обширные повреждения станции. Об этом передает ТАСС с ссылкой на заявление организации.



— Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни <...>. Они подтвердили, что несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности, — отмечается в документе.

Агентство обнаружило на АЭС повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку. Кроме того, специалисты МАГАТЭ сообщили о следах «нескольких ударов по главной дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по неработающей железной дороге станции, трубопроводу со сжатым воздухом, пораженному осколками».

Фото: wikipedia.org/Ralf1969

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси активизировал свои консультации, направленные на создание зоны безопасности у ЗАЭС.

— В связи с возобновлением обстрелов генеральный директор активизировал свои консультации, направленные на создание зоны безопасности на станции, — сказано в сообщении.



Старшие сотрудники Запорожской АЭС сообщили организации, что четыре реактора остаются в режиме холодной остановки, а два — в горячей, продолжая вырабатывать пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и Энергодара.

Сегодня Россия направила МАГАТЭ все имеющиеся сведения об обстрелах Запорожской АЭС. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова подчеркнула, что в министерстве «убеждены, что руководству секретариата агентства в столь беспрецедентных обстоятельствах необходимо занять ответственную позицию».



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Илина Хакимова