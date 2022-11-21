МАГАТЭ обнаружило на ЗАЭС повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку из них
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявили на Запорожской АЭС непосредственной угрозы ядерной безопасности, но обнаружили и подтвердили обширные повреждения станции. Об этом передает ТАСС с ссылкой на заявление организации.
— Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни <...>. Они подтвердили, что несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности, — отмечается в документе.
Агентство обнаружило на АЭС повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку. Кроме того, специалисты МАГАТЭ сообщили о следах «нескольких ударов по главной дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по неработающей железной дороге станции, трубопроводу со сжатым воздухом, пораженному осколками».
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси активизировал свои консультации, направленные на создание зоны безопасности у ЗАЭС.
— В связи с возобновлением обстрелов генеральный директор активизировал свои консультации, направленные на создание зоны безопасности на станции, — сказано в сообщении.
Старшие сотрудники Запорожской АЭС сообщили организации, что четыре реактора остаются в режиме холодной остановки, а два — в горячей, продолжая вырабатывать пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и Энергодара.
Сегодня Россия направила МАГАТЭ все имеющиеся сведения об обстрелах Запорожской АЭС. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова подчеркнула, что в министерстве «убеждены, что руководству секретариата агентства в столь беспрецедентных обстоятельствах необходимо занять ответственную позицию».
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