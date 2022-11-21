В полночь в Белоруссии закроются рестораны McDonald's

В понедельник, 21 ноября, в полночь, в Белоруссии закрываются рестораны сети McDonald's. Со вторника компания начнет работать под российским брендом «Вкусно — и точка».

Как сообщил «РИА Новости» сотрудник одного из ресторанов, официальное закрытие должно было произойти в понедельник, в 18.00 по мск. Но руководство приняло решение перенести закрытие, разрешив заведениям белорусской столицы «работать как обычно».

Персонал «Вкусно — и точка» в центре Минска также поделился информацией, что открытие запланировано на вторник, 10.00 по мск.

Рестораны в Казани закрылись на ребрендинг уже 10 июня. О полном прекращении работы в России сеть McDonald's сообщила 16 мая.

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Илина Хакимова