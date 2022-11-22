В Казани на объезд нежилых помещений потратят 6,9 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани потратит 6,9 миллиона рублей на объезд и осмотр неиспользуемых нежилых помещений. Цель данного тендера выявить правонарушения и незаконное посягательство на объекты. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Подать заявку можно до 30 ноября 2022 года.

Услуги должны оказываться в период с 1 января до 31 декабря 2023 года. Всего планируется патрулировать 40 объектов в Московском, Авиастроительном, Ново-Савиновском, Советском, Кировском, Вахитовском районах.

Участники закупки должны иметь при себе лицензию на осуществление частной охранной деятельности по охране объектов и имущества. Будет осуществляться охрана объектов с работами по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств. Планируется круглосуточный режим патрулирования.

Исполнитель должен обеспечить охрану от преступного и иного незаконного посягательства на патрулируемые объекты, а также обеспечить необходимую охрану незаконного проникновения посторонних лиц.

Напомним, 19 марта 2022 года в Казани выделили более 9,5 млн рублей на объезд и осмотр, патрулирование неиспользуемых нежилых помещений для выявления правонарушений. Всего в списке 54 здания.



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Диана Фатыхова