В Казани на объезд, осмотр и патрулирование нежилых помещений потратят 9,5 млн рублей

В Казани выделят более 9,5 млн рублей на объезд и осмотр, патрулирование неиспользуемых нежилых помещений для выявления правонарушений. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Всего в списке 54 здания, которые необходимо патрулировать в Московском, Авиастроительном, Ново-Савиновском, Советском, Кировском, Вахитовском районах.

Услуги должны оказываться в период с 1 мая до 31 декабря 2022 года. Патрулирование должно осуществляться в круглосуточном режиме.

Осенью прошлого года в Набережных Челнах активисты Общероссийского народного фронта обратились в мэрию с просьбой законсервировать заброшенный магазин в жилом доме 44/12 и призвать собственника к ответственности. В пустующем помещении собирались подростки, которые били окна и оставляли мусор.

Татьяна Леухина